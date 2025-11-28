Die Leipziger Priwatt bietet Haushalten künftig neben Balkonkraftwerken und Speichern auch Wärmepumpen an. Dabei verzichtet das Unternehmen nach wie vor auf eine eigene Marke. Die bisher auf Steckersolar-Geräte und Speicher fokussierte Priwatt erweitert ihre Geschäftstätigkeiten um Wärmepumpen. Wie das Unternehmen aus Leipzig mitteilte, biete es neben Photovoltaikanlagen nun auch Wärmepumpen inklusive Beratung und Installation an. Damit entwickele sich Priwatt vom Balkonkraftwerk-Anbieter zum ganzheitlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
