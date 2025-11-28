Neuer AKTIONÄR - Jetzt im Handel inkl. "Angst", Mercedes und Black Friday-Rabatt
|58,31
|58,33
|15:05
|58,31
|58,32
|15:06
|Aktuelle Nachrichten
|14:21
|13:55
|Mercedes-Benz gewinnt Rechtsstreit um Diesel-Rückrufanordnung
|12:58
|Mercedes-Benz gewinnt Klage gegen Diesel-Rückrufanordnung
|11:50
|Mercedes-Benz erkennt die enormen Herausforderungen auf dem chinesischen Markt und will diesen mit einem Fokus auf lokale Fertigung begegnen
|Der chinesische Automarkt bescherte den Herstellern viele Jahre lang ein rasantes und sehr verlässliches Wachstum. Auch Mercedes-Benz profitierte davon schwer und flog in der Folge vielleicht etwas...
|11:03
|Mercedes-Benz: Elektrischer CLA Shooting Brake startet ab 57.096 Euro
|MERCEDES-BENZ GROUP AG
|58,22
|+0,15 %