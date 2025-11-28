Bussnang - Stadler Rail lässt die Niederlage im Kampf um 116 Doppelstockzüge der SBB gegen Siemens nicht auf sich sitzen. Der Ostschweizer Konzern hat Beschwerde gegen die Vergabe des Riesenauftrags an den deutschen Konkurrenten eingelegt. Die SBB wiesen die Vorwürfe zurück: Siemens habe mit grossem Vorsprung gewonnen. Die SBB hatten am 7. November die Bestellung für 116 Doppelstockzüge für die Zürcher S-Bahn und die Westschweiz an Siemens vergeben. ...

