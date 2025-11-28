Der Hyundai-Konzern beschleunigt in Südkorea, Teilen Europas und den USA die Einführung von Vehicle-to-Everything (V2X)-Diensten, die es E-Autos ermöglichen, Energie mit Stromnetzen und Haushalten zu teilen. Dabei legt die Gruppe regional verschiedene Schwerpunkte. In Europa wird Hyundai zuerst in den Niederlanden aktiv. Hyundai will auf den Bidi-Zug aufspringen, also vermehrt in Technologien und Dienste für das bidirektionale Laden investieren. ...

