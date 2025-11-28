Elon Musk schickt seinen wichtigsten Hoffnungsträger auf deutsche Straßen. Nicht als fertiges Produkt für jedermann, sondern als exklusive Roadshow. Der US-Elektropionier bringt das "Full Self-Driving (Supervised)" nach Europa - vorerst jedoch nur für den Beifahrersitz.Ab dem 1. Dezember 2025 startet Tesla eine großangelegte Demonstrationstour durch die Bundesrepublik. In Metropolen wie Berlin, München, Frankfurt und Hamburg sollen potenzielle Käufer erleben, was die Software in den USA bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
