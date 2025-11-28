Elon Musk schickt seinen wichtigsten Hoffnungsträger auf deutsche Straßen. Nicht als fertiges Produkt für jedermann, sondern als exklusive Roadshow. Der US-Elektropionier bringt das "Full Self-Driving (Supervised)" nach Europa - vorerst jedoch nur für den Beifahrersitz.Ab dem 1. Dezember 2025 startet Tesla eine großangelegte Demonstrationstour durch die Bundesrepublik. In Metropolen wie Berlin, München, Frankfurt und Hamburg sollen potenzielle Käufer erleben, was die Software in den USA bereits ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.