Die wirtschaftliche Stimmung im deutschen Mittelstand bleibt stabil, auch wenn der erhoffte Aufschwung weiter auf sich warten lässt. Das Geschäftsklima zeigt sich im November nahezu unverändert, während sich Lageurteile und Erwartungen nur minimal bewegen. Trotz einer Vielzahl wirtschaftspolitischer Debatten und externer Unsicherheiten behaupten sich viele kleinere und mittlere Unternehmen damit weiterhin bemerkenswert robust.Während die Geschäftslage leicht nachgibt, steigen die Erwartungen der Unternehmen etwas an. Ein Hinweis darauf, dass viele Betriebe trotz der zähen Gesamtlage ...

