Bitget, die weltweite Universal Exchange (UEX), spendet 1,54 Millionen USD (12.000.000 HKD), um die vom Brand im Wang Fuk Court in Tai Po, Hongkong, betroffenen Familien umfassend zu unterstützen und den Wiederaufbau der Gemeinde zu fördern. Der Beitrag ist eine Reaktion auf einen der tödlichsten Wohnungsbrände in Hongkong seit Jahrzehnten, nachdem am 26. November ein Grossbrand mehrere Hochhäuser der Wohnsiedlung Wang Fuk Court heimgesucht hatte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab