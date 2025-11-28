New York - Die US-Börsen haben sich am «Black Friday» etwas weiter erholt. Der Handel in New York endet nach dem Feiertag «Thanksgiving» wie üblich früher als sonst. Auch zum Wochenschluss stützte die Aussicht auf eine weitere Leitzinssenkung schon im Dezember die Kurse. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte am Freitag zuletzt um 0,26 Prozent auf 47.552 Zähler zu. Auf Wochensicht deutet sich damit ein Plus von fast 3 Prozent an. Die Bilanz für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
