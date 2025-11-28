Energiedienstleister Getec hat für Industrieunternehmen SMS eine Luft-Wasser-Wärmepumpe realisiert, die 6.000 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen soll. Dafür gab es Mittel aus der Bundesförderung effiziente Wärmenetze (BEW). Mit einer der größten Luft-Wasser-Wärmepumpen Deutschlands will sich der auf die Metallindustrie spezialisierte Maschinenbauer SMS Group aus Hilchenbach dekarbonisieren. Das Vorhaben hat SMS gemeinsam mit Dienstleister Getec umgesetzt.Wie die Partner mitteilten, kombiniere die Anlage ...

