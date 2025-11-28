Die BioNTech-Aktie wird aktuell bei 88 EUR gehandelt und gewinnt wieder an Dynamik. Während die Übernahme von CureVac in ihre finale Phase eintritt, sorgen gleichzeitig neue Forschungs-Updates und Analystenkommentare für Gesprächsstoff. Doch reichen Fusionsfantasie und Pipeline-Potenzial aus, um die Aktie nachhaltig zu stützen?CureVac-Übernahme auf der Zielgeraden - ein Milliardenprojekt nimmt Form an Die Übernahme des Tübinger Unternehmens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de