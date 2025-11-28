Anzeige
Freitag, 28.11.2025
Internationale Expansion geplant: Medizintechnik aus dem Weltraum!
WKN: 581005 | ISIN: DE0005810055
28.11.2025 18:27 Uhr
XETRA-SCHLUSS/Weiter aufwärts - Zukauf der Deutschen Börse kommt gut an

DJ XETRA-SCHLUSS/Weiter aufwärts - Zukauf der Deutschen Börse kommt gut an

DOW JONES--Auch am Freitag ist es mit den Kursen am deutschen Aktienmarkt leicht nach oben gegangen. Bei einem ruhigen Geschäft gewann der DAX 0,3 Prozent auf 23.837 Punkte. Ein leicht positiver Impuls kam von der Wall Street, wo nach dem Thanksgiving-Feiertag eine freundliche Tendenz herrschte, auch wenn sich viele US-Marktteilnehmer bereits am Mittwoch in ein langes Wochenende verabschiedet haben dürften.

Übergeordnet sorgte die Aussicht auf eine Zinssenkung durch die US-Notenbank auf ihrer nächsten Sitzung am 10. Dezember weiter für Zuversicht an den Börsen, ebenso wie die anhaltenden Bemühungen um einen Frieden bzw. Waffenstillstand in der Ukraine.

Für keine Bewegung sorgten neue Preisdaten aus Europa. Unter anderem fielen die deutschen Verbraucherpreise im November praktisch wie erwartet aus. Insgesamt steht die Teuerung in Europa weiteren Zinssenkungen der EZB kaum im Weg, gleichwohl wird am Markt aber davon ausgegangen, dass die europäischen Währungshüter zunächst die Füße stillhalten werden.

Deutsche Börse stiegen um 2,2 Prozent und waren größter Gewinner im DAX. Der Börsenbetreiber hatte mitgeteilt, für rund 5,3 Milliarden Euro die Fonds-Platform Allfunds kaufen zu wollen, in einer Bar- und Aktienkomponente. Bei Analysten stieß das auf ein positives Echo. Die Transaktion würde die Fondsservice-Sparte, die 10 Prozent des Umsatzes ausmache, verdoppeln und das Ertragswachstumsprofil stärken, so RBC. Allfunds zeigten sich in Amsterdam behauptet, der Kurs war am Vortag schon steil nach oben geschossen.

Rüstungsaktien wurden mit Blick auf die Friedensbemühungen in der Ukraine verkauft. Rheinmetall verloren 2,2 Prozent, Hensoldt 1,9, Renk 1,2 und TKMS 2,1 Prozent. Die Aktie hat sich zuletzt angesichts der Friedensgespräche in der Ukraine übergeordnet belastet gezeigt.

Im MDAX ging es für Delivery Hero um 14,6 Prozent aufwärts. Kurstreiber war ein Bericht von Bloomberg. Demnach gibt es Druck von Großaktionären auf das Unternehmen zur Überprüfung der Strategie und zu Teilverkäufen. Im Sog verteuerten sich Hellofresh um 5,9 Prozent.

Wacker Chemie gaben nach einer Abstufung durch JP Morgan auf "Underweight" von "Neutral" um 1,7 Prozent nach. Dagegen profitierten Rational mit einem Plus von 2,1 Prozent von einer Kaufempfehlung. Bilfinger zogen um 2,8 Prozent an, nachdem die Deutsche Bank das Kursziel erhöht hatte. 

INDEX         zuletzt +/- % +/- % YTD 
DAX         23.836,79 +0,3%   +19,4% 
DAX-Future      23.878,00 +0,2%   +16,8% 
XDAX         23.844,55 +0,2%   +20,0% 
MDAX         29.937,15 +1,4%   +15,4% 
TecDAX        3.591,78 +0,8%   +4,3% 
SDAX         16.657,64 +0,7%   +20,6% 
zuletzt       +/- Ticks 
Bund-Future       128,90  -11 
YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag 
 
Index     Gewinner Verlierer unv.  Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag 
DAX         27     11   2 2.540,3  37,0    2.104,0      31,1 
MDAX        38     11   1  250,3  25,5     528,7      26,2 
TecDAX       23     7   0  213,2  14,7     432,4      10,3 
SDAX        51     16   3   37,6   5,2      90,9      5,7 
Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

