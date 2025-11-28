EQS-News: LR Health & Beauty SE / Schlagwort(e): Anleihe

LR HEALTH & BEAUTY SE: WRITTEN PROCEDURE IM RAHMEN DER ANLEIHE 2024/2028 ERFOLGREICH ABGESCHLOSSEN



28.11.2025 / 18:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





LR HEALTH & BEAUTY SE: WRITTEN PROCEDURE IM RAHMEN DER ANLEIHE 2024/2028 ERFOLGREICH ABGESCHLOSSEN Ahlen, 28. November 2025 - Am 14. November 2025 hat die LR Health & Beauty SE (die "Gesellschaft") ein schriftliches Verfahren gemäß den Bedingungen der Anleihe 2024/2028 der Gesellschaft (ISIN: NO0013149658) (die "Anleihe") eingeleitet, um bestimmte vorübergehende Verzichtserklärungen betreffend die Stundung von Zinszahlungen und die Nichteinhaltung des Maintenance Tests (einschließlich Leverage Covenant) für einen Zeitraum bis einschließlich 28. Februar 2026 zu beantragen (das "Written Procedure"). Die Frist für die Abstimmung im Written Procedure ist heute um 15:00 Uhr MEZ abgelaufen. Es wurden Stimmen in Höhe eines ausreichenden Teils des angepassten Nennbetrags der Anleihe abgegeben, um die Beschlussfähigkeit zu erreichen, und eine erforderliche Mehrheit des angepassten Nennbetrags stimmte im Written Procedure für die vorübergehenden Verzichtserklärungen. Der Agent im Rahmen der Anleihe hat ferner bestätigt, dass die in Abschnitt 4 (Wirksamkeit (Effectiveness)) der Bekanntmachung zum Written Procedure (Notice of Written Procedure) genannten Bedingungen erfüllt sind. Folglich sind die vorübergehenden Verzichtserklärungen mit sofortiger Wirkung in Kraft getreten. Weitere Informationen zum Written Procedure finden Sie in der Bekanntmachung zum Written Procedure (Notice of Written Procedure), die auf der Webseite der Gesellschaft unter https://ir.lrworld.com/de/anleihe/ abgerufen werden kann.





LR Gruppe Unter dem Leitmotiv "More quality for your life" produziert und vertreibt die LR Gruppe mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen erfolgreich verschiedene, hochqualitative Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte in 32 Ländern. Als attraktives Social-Commerce-Unternehmen unterstützt LR den persönlichen Austausch in seiner Community mit effizienten, digitalen Lösungen. Dabei bietet das ganzheitliche Tool "LR neo" der internationalen Partnerschaft in einem Dashboard alle geschäftsrelevanten Kennzahlen und Informationen für ihr LR Business. LR ist seit 1985 als "People Business", bei dem der Mensch und die persönliche Beratung im Mittelpunkt stehen, fest im Markt etabliert. Das Geschäftsmodell spricht in Zeiten wandelnder Arbeitswelten besonders diejenigen an, die nach mehr Flexibilität, einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie mehr finanzieller Unabhängigkeit streben. Die Verarbeitung von Aloe Vera ist seit über 20 Jahren eine der Kernkompetenzen von LR. Nur das wertvolle Innere des Blattes wird für die Produkte verwendet. In Ahlen hat das Unternehmen eine der modernsten Aloe Vera-Produktionsstätten für Aloe Vera Drinking Gele in Europa aufgebaut. Im Herbst 2009 hat LR den LR Global Kids Fund e.V. gegründet, der in Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen benachteiligte Kinder und ihre Familien in vielen Ländern der Welt effizient und unbürokratisch unterstützt. Zum weiteren Engagement zum Thema Nachhaltigkeit lesen Sie bitte unseren Nachhaltigkeitsbericht . Aktuell zählt LR rund 1.200 Mitarbeiter und hunderttausende registrierte Community-Mitglieder.





Kontakt: PR Kontakt: LR Health & Beauty SE

Almut Kellermeyer

Head of Corporate Communication

Kruppstraße 55

59227 Ahlen

Tel.: +49(0)2382 7658-106

E-Mail: a.kellermeyer@LRworld.com

https://ir.lrworld.com/

IR Kontakt: cometis AG

Thorben Burbach

Unter den Eichen 7 | Gebäude D

65195 Wiesbaden

Tel.: +49(0)611 - 205855-23

Fax: +49(0)611 - 205855-66

E-Mail: burbach@cometis.de



28.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News