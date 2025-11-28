Angesichts einer miserablen Kursentwicklung beim Betreiber von Essenslieferdiensten erhöhen mehrere Großinvestoren offenbar den Druck auf das Management. Selbst ein kompletter Verkauf des Unternehmens wird nicht ausgeschlossen. Bei der Aktie sorgt der Vorstoß für Fantasie, die Aktie zieht an Anleger, die sich vor einem Jahr vor eine Liste der 50 Werte im MDAX gesetzt haben, hätten mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Papier gewählt, das besser lief als das von Delivery Hero: Nur vier Werte wiesen über ...

