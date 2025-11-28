Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Freitag kaum verändert abgeschlossen und somit auf Wochensicht gut zugelegt. Zum Wochenende hin verlief das Geschäft an der Schweizer Börse äusserst in ruhigen Bahnen und Händler berichteten von dünnen Volumen. Für deutliche Bewegungen im Leitindex SMI fehlten die dazu nötigen Impulse. Grund dafür waren die fehlenden Vorgaben aus den USA: Am Vortag waren die US-Börsen am Thanksgiving-Feiertag geschlossen ...

