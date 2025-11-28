Siemens Energy kontert den Rücksetzer mit einer neuen Rallye: Rekord-Auftragsbestand, starke Cashflows und höhere Margenziele treiben die Aktie nach oben. Analysten sehen enormes Potenzial und heben ihre Kursziele deutlich an. Die Aktie von Siemens Energy hat ihre jüngsten Verluste komplett wettgemacht. Der Kursanstieg folgte auf einen Rücksetzer von zehn Prozent am vergangenen Freitag und treibt die Marktkapitalisierung des Energietechnik-Konzerns wieder in Richtung der Marke von 100 Milliarden Euro. Nikolas ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.