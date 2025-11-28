Am Freitag, dem 28. November, stiegen die Aktien von SUSS MicroTec um 4,15 Prozent und waren an diesem Handelstag der Top-Performer im TecDAX und SDAX. Zum Handelsschluss auf Xetra notierte die Aktie bei 34,16 Euro auf Tageshoch.Wöchentliche und langfristige PerformanceAuch auf Wochensicht zeigte die Aktie eine gute Entwicklung: Mit einem Plus von 7,62 Prozent sicherte sie sich einen Platz unter den Top 20 der Wochengewinner im TecDAX und SDAX.Im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS