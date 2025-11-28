Am Freitag, dem 28. November, stiegen die Aktien von der Deutschen Börse um 2,22 Prozent und waren an diesem Handelstag der Top-Performer im DAX. Zum Handelsschluss auf Xetra notierte die Aktie bei 230,50 Euro, während im Tagesverlauf ein Hoch von 234,10 Euro erreicht wurde.Wöchentliche und langfristige PerformanceAuch auf Wochensicht zeigte die Aktie eine gute Entwicklung: Mit einem Plus von 5,30 Prozent sicherte sie sich einen Platz unter den Top ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS