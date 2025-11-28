Tesla hofft, im kommenden Jahr sein "Full Self Driving"-Assistenzsystem (FSD) mit einer EU-Genehmigung auch in Europa anbieten zu können. Einen ersten Eindruck können sich Interessierte aber noch dieses Jahr verschaffen - bei Demo-Fahrten als Beifahrer. "Während Tesla-Besitzer weltweit bereits über zehn Milliarden Kilometer mit dem Feature Full Self-Driving (Supervised) gefahren sind, kommt die Funktion nun erstmalig nach Europa", kündigt der Autobauer ...

