NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ionos anlässlich der jüngst präsentierten Quartalszahlen des Internetdienstleisters von 45 auf 37 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das niedrigere Kursziel reflektiere zum einen das geringere Wachstum in den Bereichen Web Presence & Productivity sowie Cloud, schrieb Toby Ogg in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Zum anderen habe er die zuletzt gesunkene Branchenbewertung berücksichtigt./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 13:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 18:00 / GMT

DE000A3E00M1