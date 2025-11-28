Anzeige
NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 23.589 Punkte - Airbus geben nach

DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 23.589 Punkte - Airbus geben nach

DOW JONES--Die nachbörsliche Meldung über Probleme bei mehreren Maschinen des Typs A320 hat die Airbus-Aktie leicht belastet. Beim Broker Lang & Schwarz wurde der Kurs gegen 20.45 Uhr rund 2 Prozent tiefer gesehen. Nach einem Zwischenfall mit einer A320 habe man entdeckt, dass intensive Sonneneinstrahlung Daten beschädigen könnten, die wichtig für die Flugsteuerung seien, so der Flugzeugbauer.

Hugo Boss zeigten sich behauptet nach der Mitteilung, dass der Großaktionär Frasers dem Aufsichtsratschef die Unterstützung entzieht. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
20.45 Uhr  17.30 Uhr 
 
23.859    23.837    +0,1% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 28, 2025 14:50 ET (19:50 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
