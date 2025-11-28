München (ots) -Gelungenes Heim-Debüt für Daniel Scherning: Der neue Trainer befreit sich mit dem SV Wehen Wiesbaden vorerst aus dem Tabellenkeller. Beim 3:1 gegen Erzgebirge Aue zum Auftakt des 16. Spieltags dreht sein Team das Spiel nach Pausenrückstand. "So ein 1. Sieg als neuer Trainer ist immer wichtig. Wir haben ein super-leidenschaftliches Spiel gezeigt", freut sich Scherning, der für seine Schützlinge ein kleines Geschenk parat hat: "Wenn du neu kommst, dann hast du dir für das 1. Heimspiel ein paar Dinge vorgenommen. Und das hat die Mannschaft super umgesetzt. [...] Die Jungs haben sich einfach belohnt und haben ab morgen Nachmittag zwei freie Tage verdient." Wehen hat nunmehr 5 Punkte Vorsprung auf Aue, die wiederum mit 17 Zählern auf Platz 17 weiter auf einem Abstiegsrang feststecken. FCE-Trainer Jens Härtel hadert: "Es war ein extrem wichtiges Spiel, bei dem du von der Leistung her nicht schlechter warst. Am Ende fällt es dem Gegner irgendwie in die Hände. Und das ist total bitter! Wir können uns nicht ganz so große Vorwürfe machen, aber natürlich in den kleinen Dingen."Nachfolgend die wichtigsten Stimmen vom Auftakt des 16. Spieltags in der 3. Liga - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Am Samstag geht's weiter mit allen Einzelspielen (ab 13.45 Uhr) und der Konferenz (ab 13.30 Uhr), unter anderem mit 1. FC Saarbrücken gegen Rot-Weiss Essen und MSV Duisburg gegen Alemannia Aachen.SV Wehen Wiesbaden - Erzgebirge Aue 3:1Julian Günther-Schmidt sorgt in einem zunächst zähen Spiel für die Auer Halbzeitführung (17.). Doch dann dreht Wehen beim Heim-Debüt von Trainer Daniel Scherning auf: Justin Janitzek (53.) und "Joker" Donny Bogicevic (75.) drehen die Partie. Nikolas Agrafiotis sorgt mit einem Traumtor in der Nachspielzeit für die Entscheidung. Wehen stockt auf 22 Punkte auf und hat nun 5 Zähler Vorsprung auf Aue, die auf dem ersten Abstiegsplatz rangieren.Wehens Trainer Daniel Scherning über sein gelungenes Heim-Debüt: "So ein 1. Sieg als neuer Trainer ist immer wichtig. Wir haben ein super-leidenschaftliches Spiel gezeigt. Es war nicht ganz einfach durch die Anfangsphase, aber total verdient dann."Scherning über die Comeback-Qualität: "Wir wollten Widerstandsfähigkeit beweisen, wollten unser Heimspiel unbedingt ziehen. Wenn du neu kommst, dann hast du dir für das 1. Heimspiel ein paar Dinge vorgenommen. Und das hat die Mannschaft super umgesetzt. [...] Die Jungs haben sich einfach belohnt und haben ab morgen Nachmittag zwei freie Tage verdient."Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=L001RTJXMnE4c0VoL1ZjY3p2VmN4WDVnM0ZTcFIrZjBVSUJETEMvZGgzQT0=Aues Trainer Jens Härtel: "Es war ein extrem wichtiges Spiel, bei dem du von der Leistung her nicht schlechter warst. Am Ende fällt es dem Gegner irgendwie in die Hände. Und das ist total bitter. Wir können uns nicht ganz so große Vorwürfe machen, aber natürlich in den kleinen Dingen."Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=bGlReHd0dmt5MFlkM25rYUZObEQxbXNtNHZhZVdwYW1Ra1pKRXpFZk5nQT0=Creator-Star Elias "Eli" Nerlich kommt zum 3. Telekom Starkick am 30. November im Telekom Dome in BonnEr ist einer der größten Streamer Deutschlands und hat Millionen von Followern auf Kanälen wie vor allem Twitch und YouTube, wo er ursprünglich 2018 mit FIFA-Content begann: Elias "Eli" Nerlich. Und der Livestreamer, Webvideoproduzent und ehemalige E-Sportler wird nun am Sonntag, 30. November, beim 3. Telekom Starkick im Telekom Dome in Bonn dabei sein. Nerlich erlangte vor allem durch seine Kanäle auf Twitch (über 2,2 Millionen Follower) und YouTube (gesamt rund 1,5 Millionen Follower) große Bekanntheit und war als professioneller FIFA-Spieler aktiv, unter anderem für Hertha BSC. Heute ist er unter anderem CEO und Mitinhaber eines E-Sport-Teams."Ich freue mich sehr, am 30. November im Telekom Dome dabei zu sein", so Nerlich. "Der Telekom Starkick verkörpert genau das, was Fußball für mich ausmacht: Teamgeist und Freude am Spiel - und das auch noch für einen guten Zweck." Beim 3. Telekom Starkick wird Elias Nerlich als Co-Kommentator an der Seite von Wolff Fuss und als Supporter von ViscaBarcas Team an der Seitenlinie fungieren. Zudem wird er für Selfies und Autogramme zur Verfügung stehen.Das komplette Event wird ab 13.30 Uhr live bei MagentaTV und MagentaSport übertragen. Kommentiert wird der Telekom Starkick von Wolff-Christoph Fuss. Über das Freemium-Angebot von MagentaTV (magenta.tv) ist die Übertragung kostenlos für alle - ohne Login, ohne Registrierung. Zusätzlich gibt es Livestreams auf YouTube, Instagram, TikTok und Facebook.Weitere Informationen: www.magentasport.de/aktion/telekom-starkickDie WM-Gruppenauslosung am 5. Dezember live bei MagentaTV und MagentaSportAb Freitag,5. Dezember, läuft der Countdown auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko: Dann werden in Washington die WM-Gruppen ausgelost. Wolff Fuss führt ab 17.45 Uhr durch die Gala und die Ziehung der Lose - live bei MagentaTV und MagentaSport. Zur Zeremonie werden zahlreiche internationale Stars erwartet. Zudem ist eine ausführliche Analyse mit MagentaTV WM-Experte Thomas Müller vorgesehen.Fußball live bei MagentaSport3. Liga - 16. SpieltagSamstag, 29.11.2025ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr als Einzelspiel abrufbar: 1. FC Saarbrücken - Rot-Weiss Essen, FC Ingolstadt - TSG Hoffenheim II, SSV Ulm - TSV 1860 München, Energie Cottbus - Viktoria Köln, MSV Duisburg - Alemannia Aachenab 16.15 Uhr: 1. FC Schweinfurt - SV Waldhof MannheimSonntag, 30.11.2025ab 13.15 Uhr: Jahn Regensburg - Hansa Rostockab 16.15 Uhr: SC Verl - VfL Osnabrückab 19.15 Uhr: VfB Stuttgart II - TSV HavelseTelekom Starkick 2025 - live & kostenlosSonntag, 30.11.2025ab 13.30 Uhr: Das Fußballspektakel mit Legenden des FC Bayern und Social-Media-Superstars, live aus BonnGruppenauslosung der Fußball-Weltmeisterschaft 2026Freitag, 05.12.2025ab 17.45 Uhr: Die WM-Gruppenauslosung live bei MagentaTV und MagentaSportPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6168656