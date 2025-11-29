Luzern - Das European Economic Forum (EEF) 2025 in Luzern profilierte sich einmal mehr als Ort, an dem Europas politische und wirtschaftliche Elite den Modus «Krisenbewältigung» hinter sich lassen und über eine strategische Neupositionierung des Kontinents nachdenken will. Rund 700 Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft diskutierten im KKL Luzern darüber, wie Europa in einer fragmentierten ...

