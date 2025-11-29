Der DAX hat in den vergangenen Wochen gezeigt, dass er durchaus kämpfen kann. Der kurze Rücksetzer unter die 23.000er-Marke und damit das Juni-Tief entpuppte sich vermutlich als klassische Bärenfalle. Der Markt steuert nun wieder in Richtung der Oberseite seiner seit Mai bestehenden Seitwärtsspanne bei rund 24.500 bis 24.800 Punkten. Positive Saisonalität und steigende Risikoneigung, befeuert durch frische Zinssenkungshoffnungen, sorgen für den notwendigen Auftrieb. Black-Friday in unserem Börsendienst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Feingold Research