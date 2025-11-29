Der Markt für medizinisches Cannabis gehört zu den dynamischsten Bereichen im europäischen Gesundheitssektor. Cantourage (DE000A3DSV01) zählt zu den Unternehmen, die diese Entwicklung aktiv vorantreiben. Auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt haben wir mit CEO Philip Schetter über die Wachstumschancen gesprochen. Diese Chancen ergeben sich aus den regulatorischen Veränderungen in Deutschland, den Fortschritten beim E-Rezept und dem steigenden Interesse der Ärzteschaft. Besonders spannend: Cantourage ist nicht nur im Heimatmarkt Deutschland stark positioniert, sondern wächst auch in Großbritannien ...

