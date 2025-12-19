Summary: Cantourage veröffentlicht vorläufige Zahlen EBITDA liegt über Analystenkonsens Ergebnisentwicklung stärker als erwartet Bestätigung der operativen Dynamik Cantourage hat auf Basis vorläufiger, noch ungeprüfter Zahlen eine positive Ergebnisentwicklung für das Geschäftsjahr 2025 in Aussicht gestellt. Nach aktuellen Hochrechnungen liegt das operative Ergebnis (EBITDA) für den Zeitraum Januar bis November 2025 bereits über der bisherigen Markterwartung. Für das Gesamtjahr rechnet das Unternehmen nun mit einem EBITDA oberhalb des Analystenkonsenses. Vorläufige Zahlen übertreffen Konsens: Konkret ...Den vollständigen Artikel lesen ...
