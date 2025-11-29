Eigentlich wollte die britische Geely-Marke Lotus ihre letzten Verbrenner nach und nach aussortieren. Zu einer reinen Elektromarke wird Lotus aber nicht: Wie CEO Qingfeng Feng jetzt bestätigt hat, wird im kommenden Jahr der erste Plug-in-Hybrid der Marke debütieren - wahrscheinlich im SUV-Modell Eletre. Nachdem die britische Geely-Marke Lotus Ende 2024 ihren Plan revidiert hatte, ab 2028 zur reinen Elektro-Marke zu werden, erklärte Lotus CEO Qingfeng ...

