Lusail - Oscar Piastri hat den letzten Sprint der Formel-1-Saison 2025 in Katar gewonnen. Der Australier setzte sich auf dem Lusail International Circuit gegen George Russell und Lando Norris durch. Piastri startete von der Pole-Position und konnte seinen Vorsprung während des Rennens kontinuierlich ausbauen. Mit diesem Sieg verkürzte er den Abstand in der Weltmeisterschaft auf seinen Teamkollegen Norris um zwei Punkte.



Yuki Tsunoda erhielt während des Rennens eine Fünf-Sekunden-Strafe wegen Überschreitens der Tracklimits, was ihn auf den sechsten Platz hinter Andrea Antonelli zurückwarf. Die Rennleitung nahm jedoch später den Verstoß zurück, sodass Tsunoda seine Position zurückerhielt. Max Verstappen, der von Platz sechs startete, konnte sich im Rennen auf den vierten Platz verbessern. Der Niederländer hatte zuvor im Qualifying hinter Tsunoda gelegen und war mit seiner Leistung unzufrieden.



Das Rennen verlief insgesamt ohne größere Zwischenfälle. Lance Stroll, Lewis Hamilton und die beiden Alpine-Piloten mussten aus der Boxengasse starten, da ihre Fahrzeuge nach dem Qualifying umgebaut wurden. Die Wetterbedingungen blieben stabil, mit einer Lufttemperatur von 25 Grad und einer Asphalttemperatur von 31 Grad. In der Startaufstellung standen lediglich 16 Autos, da einige Fahrer aufgrund von Regelverstößen zurückversetzt wurden.





© 2025 dts Nachrichtenagentur