Warschau - Russische MiG-31-Kampfjets haben am Freitag einen Alarm der Luftverteidigung in Polen ausgelöst. Nachdem vier MiG-31-Jets in Richtung der russischen Westgrenze flogen, versetzten polnische Streitkräfte sowie in Polen stationierte Bundeswehr-Einheiten ihre Luftverteidigungssysteme in höchste Alarmbereitschaft, schreibt die "Bild" unter Berufung auf "Informationen aus Nato-Kreisen".



Zwei deutsche Patriot-Luftabwehrsysteme am Flughafen in Rzeszów, über den ein Großteil der westlichen Militärhilfe für die Ukraine läuft, wurden aktiviert, Soldaten der deutschen Luftwaffe waren an der Reaktion beteiligt.



Nach Nato-Angaben kehrten die russischen Jets später wieder um. Ein Sprecher der Luftwaffe sagte der "Bild": "Es gab am Freitag Aktivitäten im russischen Luftraum, die in Polen eingesetzten Flugabwehrkräfte haben eine Reaktion gezeigt. Darunter auch die beiden Patriot-Systeme der Luftwaffe."





