HANGZHOU, China, 30. November 2025 /PRNewswire/ -- Am 24. November 2025 unterzeichneten in London, Großbritannien, die Farizon New Energy Commercial Vehicle Group (Farizon), die Duvenbeck Logistics Group und die AGN LEANWAY International Logistics Co. Ltd, ein Tochterunternehmen der Amass Group, in London offiziell eine strategische Kooperationsvereinbarung, um eine für beide Seiten vorteilhafte Entwicklung im europäischen Logistikbereich voranzutreiben. Die Vereinbarung wurde von Cook XUE, CEO der Farizon International Company, Marco Nazzari, CCO von Duvenbeck, und Peter Wenren, Vorsitzender von AGN Leanway, im Namen ihrer jeweiligen Unternehmen unterzeichnet. An der Unterzeichnungszeremonie nahmen Mike Fan, CEO der Farizon New Energy Commercial Vehicle Group, und weitere Führungskräfte der drei Unternehmen teil. Gemäß der Kooperationsvereinbarung werden die drei Parteien gemeinsam ein Farizon-Ersatzteillager in Europa einrichten und Farizon-Fahrzeugersatzteile an Farizon-Händler innerhalb des Versorgungsgebiets verkaufen. "Die Einrichtung des europäischen Ersatzteillagers ist ein Meilenstein, der die Stärke unserer langjährigen Logistikkompetenz und unseres europäischen Netzwerks unterstreicht. Gemeinsam mit Farizon und Amass werden wir eine zuverlässige und effiziente Ersatzteilversorgung für Kunden in ganz Europa sicherstellen und so einen echten Mehrwert auf dem Markt schaffen", erklärt Marco Nazzari, Chief Commercial Officer der Duvenbeck Group. Die drei Parteien kündigten Pläne zur Vertiefung der Zusammenarbeit an, um das nachhaltige Wachstum und die Marktpräsenz von Farizon in Europa voranzutreiben. Cook Xue, CEO von Farizon International, erklärte: "Die Einrichtung des europäischen Ersatzteillagers ist eine konkrete Maßnahme, die unser langfristiges Engagement auf dem europäischen Markt widerspiegelt. Durch die Einrichtung eines lokalen Ersatzteillagers können wir schneller und effizienter auf Kundenbedürfnisse reagieren und so einen hochwertigeren Kundendienst bieten. Diese Initiative bietet nicht nur unseren bestehenden Kunden eine solide Unterstützung, sondern stärkt auch die Grundlage für unsere weitere Expansion auf dem europäischen Markt." Mit der Unterzeichnung und dem Bau des europäischen Ersatzteillagers hat Farizon Auto seine Präsenz in der Region weiter ausgebaut. Auch in Zukunft wird Farizon Auto die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern vertiefen, Produkte und Dienstleistungen kontinuierlich innovieren und optimieren, Kunden hochwertigere und effizientere Lösungen für Nutzfahrzeuge mit neuen Energien bieten und zur Entwicklung einer grünen Logistik und eines nachhaltigen Verkehrs in Europa beitragen. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2833484/PR_Photo_1.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/farizon-errichtet-europaisches-ersatzteillager-und-schlagt-damit-ein-neues-kapitel-in-der-europaischen-logistik-auf-302628539.html



