HANGZHOU, China, 19. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Mit der zunehmenden Verbreitung von Nutzfahrzeugen mit neuer Energie reichen die Spezifikationen auf dem Papier nicht mehr aus, um anspruchsvolle Nutzer zu überzeugen. Nur ein Praxistest unter extremen Bedingungen kann eine glaubwürdige Validierung der tatsächlichen Reichweitenleistung liefern. Vor kurzem wurde der Farizon SV zwei strengen Tests unterzogen: einem fünftägigen Geländetest im Vereinigten Königreich und einem Höhentest auf der Qinghai-Gansu-Route in China. Ein Test fand bei niedrigen Temperaturen, anhaltendem Regen und auf europäischen Fernstraßen statt; der andere Test wurde in großer Höhe, mit erheblichen Höhenunterschieden und komplexen Temperaturschwankungen auf der Hochebene durchgeführt. Trotz der sehr unterschiedlichen Umgebungen führten beide Tests zu demselben Ergebnis: Die robuste Reichweitenleistung des Farizon SV übertraf die Erwartungen bei weitem und erfüllte die praktischen Anforderungen der Nutzer in beiden Ländern. UK EV Rallye: 1.043 Meilen in fünf Tagen - die tatsächliche Effizienz übertrifft die offiziellen Angaben Anfang September hat der Farizon SV bei einer der anspruchsvollsten EV-Reichweiten-Expeditionen der Welt - der GREENFLEET Explorer EV Rallye - fünf Tage lang eine "unmögliche Herausforderung" gemeistert. Vom 1. bis 5. September startete eine Flotte von SV in Newquay in der englischen Grafschaft Cornwall, durchquerte die Landschaft von Devon, Somerset, Dorset und Hampshire, erkundete die Küsten Englands, kämpfte mit den Autobahnen von Kent und dem Großraum London, durchquerte die Midlands, besuchte das Hochland des Peak District und kam schließlich in Knutsford in der Grafschaft Cheshire an. Die durchschnittlich zurückgelegte Strecke pro Fahrzeug betrug 1.043 Meilen (ca. 1.678 km) und umfasste einen anspruchsvollen Mix aus Autobahn-, Bundesstraßen-, Stadt- und Landstraßen-Fahrbedingungen. Unter realen Belastungen, wechselnden Witterungsbedingungen und realen Straßenverhältnissen übertraf die Energieeffizienz von zwei der getesteten Varianten ihre offiziellen WLTP-zertifizierten Werte, während eine dritte Variante - ein L1H1 - eine Reichweitenerfüllung von 92,5 % erreichte. Das mit einer 106-kWh-Batterie ausgestattete Spitzenmodell L3H3 erreichte eine Energieeffizienz von 2,402 Meilen/kWh und übertraf damit den WLTP-Wert um 9,7 %. Selbst beim Transport von schwerem Gerät und dem Betrieb eines Kühlschranks bewältigte das Fahrzeug die unterschiedlichen Straßenverhältnisse - Autobahnen, Landstraßen und Stadtstraßen - mit Leichtigkeit. Calum James, General Manager für Farizon Auto bei Jameel Motors UK, bemerkte, dass diese Ergebnisse aus der Praxis die Effizienz und Zuverlässigkeit des Farizon SV in echten kommerziellen Betriebsszenarien klar belegen. Test auf dem Qinghai-Gansu-Plateau: 462 km Extrem-Challenge, Volllast-Reichweitenleistung übertrifft Klassen-Konkurrenten Etwa zur gleichen Zeit startete ein weiterer Farizon SV zu einem Höhenausdauertest entlang der topografisch und klimatisch anspruchsvollen Qinghai-Gansu-Schleife in China. Die 462 km lange Strecke von Lanzhou nach Zhagana umfasste 100 km Autobahn und mehr als 300 km unwegsame Landstraßen mit einem Höhenunterschied von 1.500 Metern und einer maximalen Höhe von 4.500 Metern - und das alles bei niedrigen Temperaturen. Während des Tests war das Fahrzeug mit drei Insassen und 368 kg Gepäck voll beladen, während die Temperatur im Fahrgastraum bei 26 °C gehalten wurde. Während der gesamten Reise war die Reichweiten-Performance bemerkenswert konstant. Auf mehreren Strecken mit extremen Straßenbedingungen erreichte der Farizon SV eine Reichweitenerfüllung von 82,5 % und bewies damit, dass er wirklich "weit kommt und zuverlässig bleibt". Fahrzeug Erfasster Kilometerstand Erfasste Effizienz WLTP-Wirkungsgrad kombiniert % über/unter WLTP erreicht L1H1 83 kWh 1.031 Meilen (1.658 km) 2,365 Meilen/kWh (3,805 km/kWh) 2,55 Meilen/kWh (4,10 km/kWh) 7,25 % unter L2H2 83 kWh 1.093 Meilen (1.759 km) 2,335 Meilen/kWh (3,757 km/kWh) 2,30 Meilen/kWh (3,70 km/kWh) 1,52 % über L3H3 106 kWh 1.004 Meilen (1.616 km) 2,402 Meilen/kWh (3,864 km/kWh) 2,19 Meilen/kWh (3,523 km/kWh) 9,68 % über

(Testdaten UK) Straßenart Tatsächlicher Kilometerstand (km) Angezeigter Kilometerstand (km) Erreichte Kilometerleistung Städtische Straßen 134 163 82,20 %. Autobahn 93 130 72 %. 248 Nationalstraße 187 213 86,30 %. Steile Steigungen 48 54 88,80 %.

(Testdaten China) Testbedingungen China: alpin (min. 6 ?), hochalpin (kumulativer Höhenunterschied 1.500 m, max. 4.500 m), volle Fahrt AC interner Kreislauf & L1 Energierückgewinnung. Von den wechselhaften Straßen der britischen Halbinsel bis hin zu den extremen Höhenbedingungen des Qinghai-Gansu-Plateaus haben die "Dual-Scenario Real-World Tests" des Farizon SV Kontinente umspannt und ein einheitliches Ergebnis eingefahren: die Reichweitenfähigkeit hält den strengen Herausforderungen der verschiedenen globalen Bedingungen stand. Der Farizon SV basiert auf drei Kerntechnologien und bietet einen Reichweitenvorteil, der nur schwer zu erreichen ist. In Bezug auf den Kern des Antriebsstrangs bildet die CATL-Batterie mit 106 kWh in Verbindung mit der CTP-S-Pack-Technologie der nächsten Generation die Grundlage für eine größere Reichweite. Beim Karosseriedesign setzt der SV auf eine ultraleichte Architektur, die das Strukturgewicht um 13 % reduziert und zu einer agilen und effizienten Form beiträgt. Realitätsnahe Tests mit zwei Szenarien, weltweit verifiziert. Ob auf den feuchten, kurvenreichen Straßen Großbritanniens oder in der dünnen, kalten Luft des Qinghai-Gansu-Plateaus - der Farizon SV bietet eine echte, kompromisslose Reichweite. Er beseitigt die Reichweitenangst im Bereich der Nutzfahrzeuge mit neuen Energien und bietet der globalen Logistikbranche eine effizientere, zuverlässigere und vertrauenserweckende Elektrifizierungslösung. Wo auch immer er eingesetzt wird, ist er bereit, jede gewerbliche Herausforderung mit jeder Menge Power zu meistern. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2848443/image.jpg

