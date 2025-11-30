ZenaDrone eröffnet Büro in Washington, D.C.: Zugang zum US-Verteidigungsmarkt wird ausgebaut

Anzeige / Werbung

ZenaTech macht den nächsten strategischen Schritt zur Erschließung des US-Verteidigungsmarktes: Die auf KI-Drohnen spezialisierte Tochtergesellschaft ZenaDrone hat ein neues Büro im Großraum Washington, D.C. eröffnet. Der neue Standort in Manassas, Virginia, liegt in unmittelbarer Nähe zu politischen Entscheidungsträgern, militärischen Programmmanagern und zentralen Stellen des US-Verteidigungsapparates. Ziel ist es, den Marktzugang zur US-Bundesregierung zu verbessern und das Verteidigungsgeschäft voranzutreiben.

Durch die lokale Präsenz will ZenaDrone schneller auf sich verändernde Prioritäten im Verteidigungsbereich reagieren und die Zusammenarbeit mit den Behörden intensivieren. Kernelemente wie Geschäftsentwicklung, Akquise und Programmunterstützung für militärische Anwendungen sollen am neuen Standort gebündelt werden. Zwei Experten für Geschäftsentwicklung werden aktuell rekrutiert, um laufende Verteidigungsinitiativen zu unterstützen.

Strategische Verzahnung von Standort und Fertigung

Die räumliche Nähe zum politischen Zentrum wird ergänzt durch die bestehende Fertigungsinfrastruktur in Arizona. In Mesa hat ZenaTech vor Kurzem die Erweiterung der Produktionsstätte bekanntgegeben. Die Fläche für ZenaDrone wird dort verdreifacht, um die Montage, Produktion und Tests vollständig in den USA durchführen zu können. Diese Kombination aus politischer Nähe und technischer Umsetzung soll die Chancen auf Bundesaufträge verbessern und die Position im wachstumsstarken Verteidigungssektor stärken.

Das Unternehmen sieht in dieser Doppelstrategie - Nähe zu Entscheidern in Washington und Fertigungskapazitäten in Arizona - eine solide Basis für steigende Erlöse aus dem Verteidigungsgeschäft. Zudem will man die Entwicklung US-gefertigter Drohnenlösungen mit der Geschwindigkeit und Skalierung vorantreiben, die sowohl das US-Militär als auch NATO-Partner fordern.

Drohnenportfolio mit Fokus auf militärische Anwendungen

ZenaDrone stellt sich mit einem klaren Fokus auf den Verteidigungssektor auf. Im Zentrum steht die ZenaDrone 1000, eine robuste VTOL-Drohne mit rund 40 Kilogramm Tragkraft, die KI-gesteuert fliegt und über sichere Kommunikation via DroneNet verfügt. Sie wurde speziell für ISR-Anwendungen, Frachttransporte und Grenzpatrouillen konzipiert. Eine gasbetriebene Version mit verlängerter Flugzeit ist in Entwicklung. Die US-Luftwaffe und die Navy Reserve haben das Modell bereits in kostenpflichtigen Tests erprobt - unter anderem für den Transport medizinischer Hilfsgüter.

Neben dem Flaggschiff ZenaDrone 1000 erweitert ZenaTech das Portfolio um zwei weitere Modelle: Die IQ Square, eine vielseitige VTOL-Drohne für Vermessung, Infrastruktur-Inspektion und Aufklärung, sowie die kompakte IQ Nano für Indoor-Einsätze ohne GPS-Signal, beispielsweise in Lagerhallen oder militärischen Einrichtungen. Mit Funktionen wie Hindernisvermeidung und Barcode-Scanning für Bestandsmanagement bietet die IQ Nano flexible Einsatzmöglichkeiten im Sicherheitsbereich.

Technologie trifft Marktzugang - Potenzial für Wachstum

Mit dem Ausbau der Produktionskapazitäten und der gezielten Positionierung in Washington legt ZenaTech die Grundlage für eine stärkere Verzahnung von Technologieentwicklung und Marktzugang. Die Nachfrage nach hochentwickelten, unbewaffneten UAV-Systemen steigt - nicht nur im Verteidigungsministerium, sondern auch in anderen Bundesbehörden wie dem Heimatschutzministerium. Durch die laufenden Cybersicherheitszertifizierungen der Systeme will ZenaDrone zusätzlich Vertrauen im Behördenumfeld schaffen.

Der konsequente Aufbau eines US-zentrierten Drohnengeschäfts öffnet ZenaTech den Zugang zu einem milliardenschweren Markt. Die Kombination aus technologischer Innovation und föderaler Nähe könnte sich in den kommenden Jahren als Wachstumstreiber für das Unternehmen erweisen.

-------

Lassen Sie sich in den Verteiler für Zena Tech oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Zena Tech" oder "Nebenwerte".

Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

Quellen:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-zenatech-inc-zenadrone-von-zenatech-eroeffnet-ein-buero-in-washington-d-c-und-verbessert-damit-die-umsatzchancen-im-us-verteidigungsbereich-sowie-den-zugang-zum-markt-der-us-bundesregierung/4963433/



Disclaimer/Risikohinweis ZenaTech

Interessenkonflikte: Mit ZenaTech existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der ZenaTech. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von ZenaTech können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von ZenaTech einsehen: https://v-capital.co/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung ZenaTech vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post ZenaDrone eröffnet Büro in Washington, D.C.: Zugang zum US-Verteidigungsmarkt wird ausgebaut appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA98936T2083