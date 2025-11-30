Goldminen im Visier: Wasseraufbereitungsspezialist De.mem macht den nächsten Zug im Milliardenmarkt

Anzeige / Werbung

De.mem, ein führender Anbieter von dezentralen Wasseraufbereitungssystemen mit Sitz in Australien, baut seine Position im boomenden Goldminensektor weiter aus. Nach zwei bereits erfolgten Akquisitionen im vergangenen Geschäftsjahr, gab das Unternehmen im Oktober die Übernahme von Core Chemicals bekannt. Damit verfolgt De.mem konsequent seine Strategie, in einem fragmentierten Markt durch gezielte Zukäufe zu wachsen - insbesondere in einem Umfeld, in dem die Nachfrage der Goldindustrie nach Prozessoptimierung steigt.

Core Chemicals ist ein noch junges Unternehmen mit Sitz in Westaustralien. Es wurde 2022 vom branchenerfahrenen Kit Chia gegründet und hat sich innerhalb kurzer Zeit einen festen Kundenstamm in der Region aufgebaut. Die Spezialchemikalien des Unternehmens helfen Goldminenbetreibern, die Effizienz bei der Goldrückgewinnung zu erhöhen. Chia sieht in der neuen Partnerschaft erhebliches Potenzial: "De.mem ist der perfekte Partner, um unser Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben und es uns zu ermöglichen, unser Kundenserviceangebot zu erweitern. Wir freuen uns darauf, das gemeinsame Geschäft in unserer Region und darüber hinaus weiter auszubauen."

Synergien durch starkes Kundenportfolio und wiederkehrende Umsätze

Aktuell bedient Core Chemicals 18 Goldminen in Westaustralien - und das mit kontinuierlich steigenden, wiederkehrenden Einnahmen. Für die zwölf Monate bis zum 30. Juni 2025 erzielt das Unternehmen etwa 4 Mio. AUD Umsatz und rund 730.000 AUD Gewinn vor Steuern. Gemeinsam mit De.mem (ISIN: AU000000DEM4) ergibt sich damit ein pro-forma EBITDA von 1,6 Mio. AUD für denselben Zeitraum. De.mem-CEO Andreas Kröll betont die strategische Bedeutung der Übernahme: "Gemeinsam werden wir in der Lage sein, australischen Goldminenkunden ein echtes One-Stop-Shop-Angebot für Wasseraufbereitungsprodukte, Chemikalien und Dienstleistungen zu bieten."

Cross-Selling-Potenzial und Zugang zu neuem Kundenstamm

Die Übernahme bringt auch beträchtliche Cross-Selling-Möglichkeiten mit sich. Die Produktpalette von Core Chemicals ergänzt das Angebot von De.mem ideal - und wird ab sofort auch den 15 Goldminenkunden von De.mem zur Verfügung stehen. Gleichzeitig erhalten die Bestandskunden von Core Chemicals Zugang zu den bewährten Produkten und Dienstleistungen von De.mem. Schon jetzt beliefert De.mem über seine Niederlassung in Perth mehrere Minen mit Spezialchemikalien und Lösungen zur Wasseraufbereitung.

Besonders spannend ist das Wachstumspotenzial: 142 der insgesamt 175 australischen Goldminen werden derzeit noch von keinem der beiden Unternehmen betreut - ein deutliches Zeichen für die künftige Expansionsmöglichkeit im Inland.

Geografische Expansion als nächster Wachstumsschritt

Ein weiterer Wachstumshebel liegt in der geografischen Ausweitung des Geschäfts. Während Core Chemicals bislang ausschließlich in Westaustralien aktiv ist, sieht De.mem (ISIN: AU000000DEM4) großes Potenzial für die Ausdehnung auf die östlichen Bundesstaaten sowie in die Pazifikregion. Schon heute betreibt De.mem Projekte mit Goldminen in Tasmanien, Queensland und Papua-Neuguinea - beste Voraussetzungen, um die Marktpräsenz weiter auszubauen.

Kostenvorteile stärken Integrationserfolg

Auch auf der Kostenseite rechnet De.mem mit positiven Effekten: Die Integration von Core Chemicals in den bestehenden Standort in Perth verspricht Einsparungen von rund 100.000 AUD pro Jahr - durch die Zusammenlegung von Betriebsstätten und sinkende Finanzierungskosten. Die jüngste Akquisition zahlt zudem direkt auf die strategische Ausrichtung des Unternehmens ein, im Goldsektor weiter Fuß zu fassen - gerade vor dem Hintergrund des anhaltend positiven Goldpreistrends und begrenzten Abwärtsrisikos.

Investorenvertrauen bestätigt strategischen Kurs

Finanziert wurde die 3 Mio. AUD schwere Übernahme über eine überzeichnete Kapitalerhöhung. Dabei wurden neue Stammaktien zu einem Preis von 10,5 Cent je Aktie ausgegeben - rund 10 Prozent über dem letzten Börsenkurs vor der Transaktion. Ein deutliches Signal der Marktteilnehmer. Denn üblicherweise geht eine Kapitalerhöhung mit einem Abschlag einher.

De.mem-CEO Kröll sieht in dem Ergebnis ein klares Zeichen für das Vertrauen der Investoren: "Mein besonderer Dank gilt den bestehenden Aktionären wie auch unserem Aufsichtsrat für ihr starkes Bekenntnis zum Unternehmen durch ihre persönliche Investition im Rahmen dieser Kapitalerhöhung." Mit der jüngsten Akquisition stellt sich De.mem nun noch breiter auf und stärkt seine Position in einem Markt, der weiter an Bedeutung gewinnen dürfte.

----

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien oder De.mem? Dann lassen Sie sich in unseren kostenlosen Verteiler eintragen mit dem Stichwort: "Nebenwerte" oder "De.mem". Einfach per E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit De.mem existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von De.mem. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von De.mem können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie der IR-Webseite von De.mem entnehmen: https://demembranes.com/investors/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Es werden nur Quellen verwendet, die die Autoren für seriös halten. Dennoch kann für die verwendeten Informationen keine Haftung übernommen werden. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung De.mem vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.de



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

The post Goldminen im Visier: Wasseraufbereitungsspezialist De.mem macht den nächsten Zug im Milliardenmarkt appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000DEM4