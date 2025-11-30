Unterföhring (ots) -Frohe Kunde zur Weihnachtszeit: SAT.1 und Joyn setzen die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Daniel Boschmann fort. Der Moderator verlängert seinen Exklusivvertrag um mehrere Jahre. Seit 2016 gehört Daniel Boschmann fest zum Team des "SAT.1-Frühstücksfernsehens" und ist seit 2023 regelmäßig als Moderator der Comedy-Show "Die besten Comedians Deutschlands" für SAT.1 im Einsatz.SAT.1-Senderchef Marc Rasmus: "Daniel Boschmann vereint alles, was unsere Zuschauer schätzen: Empathie, Verlässlichkeit, Kompetenz, die Fähigkeit, in jedem Moment - selbst in den frühesten Morgenstunden - authentisch zu sein, und natürlich Humor. Seine Lachanfälle im 'SAT.1-Frühstücksfernsehen' sind genauso legendär wie seine emotionalen Interviews. Auch deshalb ist Boschi der richtige Moderator für unsere Prime-Time-Comedymarke 'Die besten Comedians Deutschlands'. Lieber Boschi, wir freuen uns sehr, unsere gemeinsame Reise mit Dir fortzusetzen. Danke für Deinen Einsatz und Dein Vertrauen."Moderator Daniel Boschmann: "Wie schön, dass mein Klingelschild weiter am selben Haus hängen wird - ich habe mich im 'Bällchensender' bestens eingerichtet. Das 'SAT.1-Frühstücksfernsehen' ist und bleibt nicht nur ein Job, sondern eine Berufung. Menschen mit Fröhlichkeit in den Tag zu begleiten, ohne dabei zu vergessen, das Ernste einzuordnen, ist eine Herausforderung, die ich mit größter Freude jeden Morgen annehme. Und mit 'Die besten Comedians Deutschlands' gelingt es uns, die positive Energie aus der Halle direkt in die Wohnzimmer der Zuschauer zu tragen und gute Laune zu verbreiten - wie großartig ist das!?"Ab Montag, 1. Dezember, begleitet Daniel Boschmann wieder live aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Studio die Zuschauer bei ihrem Start in den Tag. Am Montag, 29. Dezember 2025, blickt er in "Die besten Comedians Deutschlands" gemeinsam mit Till Reiners, Chris Tall und Ilka Bessin auf das Jahr 2025 zurück. Und am Freitag, 2. Januar 2026, starten SAT.1 und Daniel Boschmann humorvoll ins neue Jahr: "Die besten Comedians Deutschlands" mit Mario Barth, Sascha Grammel und Mirja Boes."Die besten Comedians Deutschlands" - am Montag, 29. Dezember 2025, und Freitag, 2. Januar 2026, jeweils um 20:15 Uhr, in SAT.1 und kostenlos streamen auf JoynDas "SAT.1-Frühstücksfernsehen" - immer montags bis freitags ab 5:30 Uhr und samstags bis sonntags ab 9:00 Uhr live in SAT.1 und kostenlos streamen auf JoynPressekontakt:Lisa Wittkephone: +49 (0) 89 95 07 -1129email: lisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: Clarissa.Schreiner@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6168965