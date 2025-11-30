Chur - Im Atelier: Raum, Arbeit, Mythos (25.01.-05.07.2026). Das Atelier gilt seit jeher als Projektionsfläche: ein Ort des Rückzugs, der Inspiration, ein Raum der Intimität und der öffentlichen Zuschreibung zugleich. Von Alberto Giacomettis mythischem Arbeitsraum bis zu Warhols Factory als Begegnungsort reicht das Spektrum. Heute kann das Atelier eine Fabrik sein, ein kollektiver Arbeitsraum, in dem Kunst aus sichtbaren Prozessen entsteht. Für viele ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab