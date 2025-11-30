Bern - Bei der Abstimmung zur Einführung eines Bürgerdienstes zeichnet sich am Sonntag gemäss SRF-Trendrechnung von 12 Uhr ein deutliches Nein-Trend ab. Volk und Stände hatten über die Einführung eines Bürgerdienstes zu befinden, den bei einem Ja alle leisten müssten. Als Beispiele genannt werden Katastrophenschutz, Cyberabwehr, Bildung und das Gesundheitswesen. Armee und Zivilschutz sollen aber in jedem Fall genügend Personal zur Verfügung haben. ...

