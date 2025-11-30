Bern - Bei der Abstimmung über die von den Juso eingereichte Volksinitiative zur Besteuerung von Millionen-Erbschaften zeichnet sich am Sonntag gemäss SRF-Trendrechnung von 12 Uhr ein deutliches Nein ab. Wie war die Ausgangslage?Erbschaften werden in der Schweiz auf Bundesebene nicht besteuert; in den Kantonen sind Erbschaftssteuern möglich. Begehren nach einer nationalen Erbschaftssteuer wurden bisher abgelehnt. Im Juni 2015 scheiterte eine Initiative ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab