Bern - Die Schweizer Stimmbevölkerung will für das Gewerbe und für Unternehmen auch weiterhin möglichst fruchtbaren Boden. Es hat der JUSO-Initiative eine klare Abfuhr erteilt. Das Abstimmungsergebnis hat Signalwirkung: Die Stimmberechtigten haben erkannt, wie wichtig der schweizerische Unternehmergeist für unser Land ist. Gewerbe und Unternehmen schaffen Jobs, Lehrstellen und Innovation. Die Zerschlagung ihrer Existenz aufgrund einer Initiative, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab