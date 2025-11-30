© Foto: Werner Dieterich - Westend61

2G Energy hat zum Wochenauftakt Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt - und die haben zunächst enttäuscht. Doch die Zeichen stehen beim Blockheizkraftwerks-Spezialist klar auf Wachstum. Die Aktie legt kräftig zu.Sowohl im Neuanlagengeschäft als auch im Servicebereich liefen die Umsätze schwächer. Besonders die Einführung eines neuen ERP-Systems bremste das Servicegeschäft in Deutschland bis in den Oktober hinein. Auch die späte Freigabe des deutschen Biomasse-Pakets sorgte im Anlagenvertrieb für Gegenwind. Doch hinter den schwachen Umsätzen steckt ein bemerkenswert robustes Fundament: Die Profitabilität hielt besser durch als erwartet, das EBIT traf trotz geringerer Erlöse die Prognosen. …