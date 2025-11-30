Bern - Vor 20 Jahren schafften die SBB die Raucherabteile ab. Heute sorgt das Rauchen gelegentlich immer noch für Ärger - allerdings jenes auf dem Perron. Die Schraube anziehen wollen die SBB aktuell aber nicht. Eigentlich sind Schweizer Bahnhöfe seit fünf Jahren grundsätzlich rauchfrei. Damit die Raucherinnen und Raucher vor dem Einsteigen aber doch noch die Nerven beruhigen können, gibt es Raucher-Zonen auf den Perrons. Blaue Hinweistafeln informieren ...

