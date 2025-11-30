Zürich - Wegen Softwareproblemen hat die Swiss von Freitag auf Samstag alle Flugzeuge der A320-Familie umrüsten müssen. Bis am Samstagmittag seien die Arbeiten laut der Airline abgeschlossen gewesen. Für Fluggäste habe dies keine Auswirkungen gehabt. Airbus informierte am Freitag alle Airlines weltweit über die «notwendigen Softwareanpassungen» bei rund 6000 bestimmten Flugzeugen der A320-Familie, wie die Lufthansa-Tochter am Samstag mitteilte. Die ...

