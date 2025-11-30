Bern - Eine klare Mehrheit der Schweizer Stimmenden ist gegen einen obligatorischen Bürgerdienst für alle Männer und Frauen. Die Service-citoyen-Initiative ist laut dem Bundesamt für Statistik mit rund 84,2 Prozent der Stimmen wuchtig abgelehnt worden. Rund 2'014'600 Stimmende lehnten die Initiative «Für eine engagierte Schweiz (Service-citoyen-Initiative)» ab, und rund 379'600 legten am Sonntag ein Ja ein. Aus keinem Kanton und selbst aus keiner ...

