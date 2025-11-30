Marktbewegungen und WochenverlaufDer Deutsche Aktienindex (DAX, ISIN: DE0008469008) hat in der abgelaufenen Handelswoche für Freude bei den Anlegerinnen und Anlegern gesorgt, die Hoffnung auf eine Jahresendrally ist zurück. Im Wochenverlauf konnte der DAX über drei Prozent zulegen und schloss das Wochenende bei 23.837 Punkten ab. Das Wochenhoch wurde am Freitag mit 23.884 Punkten verzeichnet, während das Wochentief am Dienstag im Tagesverlauf des ...

