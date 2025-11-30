Bern - Die Gegner der Initiative «für eine Zukunft» der Juso deuten das klare Nein als ein «unmissverständliches Signal» gegen eine neue Erbschaftssteuer. Die Befürworter hingegen wollen die Idee einer neuen Steuer für vermögende Personen weiterverfolgen. Die Stimmberechtigten hätten das Manöver durchschaut und die zahlreichen Kollateralschäden der Initiative erkannt, teilte die überparteiliche Allianz «Nein zur extremen Juso-Initiative» am Sonntag ...

