Die TeamViewer-Aktie hat seit Anfang September mehr als 35 Prozent an Wert verloren. Die Aktie notiert nahe ihrem Allzeittief, das am 21. November markiert wurde und versucht gerade eine Kurserholung. Nach fünf aufeinanderfolgenden Gewinntagen ist die Aktie an einem kleinen Widerstand angekommen, wird diese Hürde zum Wochenanfang genommen, ist der Weg zunächst bis 6,00 Euro frei. An diesem Punkt könnte die Entscheidung fallen, ob sich die Erholungsbewegung ...

