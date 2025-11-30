Gute Aktien-Tipps erhält man nicht einfach so nebenbei - sie sind das Resultat intensiver und sorgfältiger Recherchearbeit. Dieser Prozess nimmt viel Zeit in Anspruch, zahlt sich aber oft durch die erfolgreiche Auswahl von Titeln aus. Im Gegensatz zu vielen anderen Methoden verzichte ich bewusst auf automatisierte Hilfsmittel wie Chart-Scanner oder andere technische Neuheiten. Stattdessen analysiere ich jede einzelne Aktie persönlich und individuell.Meine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS