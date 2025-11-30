Bern - Die Schweiz führt mindestens vorläufig kein neues Modell für die Dienstpflicht ein. Wuchtig wie selten bei einer Initiative haben die Stimmenden am Sonntag die Service-citoyen-Initiative abgelehnt. Das Nein beendet die Diskussionen über das künftige Dienstpflicht aber nicht. Die Initiative «Für eine engagierte Schweiz (Service-citoyen-Initiative)» forderte einen Bürgerdienst für alle, und zwar für Allgemeinheit und Umwelt. Das hätte entweder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab