Bern - Die Schweiz führt mindestens vorläufig kein neues Modell für die Dienstpflicht ein. Wuchtig wie selten bei einer Initiative haben die Stimmenden am Sonntag die Service-citoyen-Initiative abgelehnt. Das Nein beendet die Diskussionen über das künftige Dienstpflicht aber nicht. Die Initiative «Für eine engagierte Schweiz (Service-citoyen-Initiative)» forderte einen Bürgerdienst für alle, und zwar für Allgemeinheit und Umwelt. Das hätte entweder ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.