RuMaS hat den Einstieg vor drei Wochen vorgeschlagen: 8 Prozent Aktien- und 55 Prozent Zertifikatgewinn können sich sehen lassen. Wir spielen mal wieder mit offenen Karten und zeigen Ihnen nachfolgend unsere damalige Stellungnahme an die Abonnenten des Express-Service:Die Gewinnmitnahmen wurden über der 200-Tage-Linie gestoppt, mit dem Anstieg über die 38-Tage-Linie, gab es heute ein Kaufsignal. Wird auch die 100-Tage-Linie überwunden, kann sich ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.