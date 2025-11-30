Am 05. Juni haben wir gezielt spekulativ orientierten Anlegern und Tradern einen Einstiegskurs für Sibanye-Stillwater genannt. Die Empfehlung erfolgte bewusst unter dem Aspekt der Spekulation, da sich der Kurs der Aktie seit dem Tiefpunkt im April nahezu verdoppelt hatte. Dieser Einstiegskurs hat sich als Volltreffer entwickelt, wer die Sibanye-Stillwater-Aktie ISIN: ZAE000259701 seinerzeit gekauft hatte, konnte am Freitag auf einen Gewinn von 95 ...

