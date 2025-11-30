München (ots) -Hochstimmung in Mannheim nach dem glatten 4:0 gegen Bremerhaven. Zweiter, nur 1 Punkt vom Ersten Ingolstadt entfernt. Maximilian Franzreb, der gegen den Ex-Klub seinen 2. Shutout der Saison feierte, freute sich: " Wir haben gezeigt, dass wir da oben bleiben wollen. So muss man, egal gegen welchen Gegner in der Liga, spielen." Gleichzeitig litt der Goalie aber auch mit den ehemaligen Pinguins-Kollegen: " Manchmal tut es weh, wenn ich zugucke und die Jungs verlieren. Die hat man immer noch ins Herz geschlossen. Man kennt jeden. Jetzt steht man auf der anderen Seite und jetzt geht es immer nur um Punkte."Punkte - das ist ein Zauberwort für die Dresdner Eislöwen, Letzter mit 7 Punkten Abstand auf den Vorletzten Iserlohn, somit Nichtabstiegsplatz. Zweites Spiel unter Interimstrainer Petteri Kilpivaara, 2. Niederlage - ein 2:4 gegen den EHC Red Bull München. ""Wir haben nur ein wenig unsere Geduld im 1. Drittel verloren und das hat uns dann in den Arsch gebissen", erklärte Kilpivaara und äußerte sich auch zur Nachfolgersuche: " Sie suchen nach einem neuen Cheftrainer, das weiß ich. Wann er kommt, weiß ich nicht. Da müssen wir schauen. Ich mache bis dahin meinen Job so gut wie ich kann."Ingolstadt holt beim 5:3-Derby-Sieg in Nürnberg seinen 11. Sieg in Folge, bleibt Erster. Dass Ingolstadt so stark auftritt, obwohl es der ERC erstmals in der Klubgeschichte parallel zu den bislang 24 DEL-Partien ins Viertelfinale der Champions Hockey League geschafft hat, ist: ganz besonders. MagentaSport zeigt Viertelfinale 1 gegen Göteborg am Dienstag ab 19.15 Uhr live.Nachfolgend die Clips und Stimmen zum 24. Spieltag der PENNY DEL. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht es mit dem 25. Spieltag am Donnerstag. Ab 19.00 Uhr treffen die Augsburger Panther auf die Dresdner Eislöwen. Zudem gibt es am Freitag ab 19.00 Uhr die Konferenz, unter anderem mit den Straubing Tigers gegen die Adler Mannheim.Adler Mannheim - Pinguins Bremerhaven 4:0Die Adler fertigen Bremerhaven ab! Und das Ergebnis ist so deutlich wie die Formkurven beider Teams. Für Mannheim ist es 5. Sieg aus den letzten 6 Spielen. Bremerhaven bleibt mit nur einem Sieg aus den letzten 5 DEL-Spielen, dem 5:2 gegen die Löwen Frankfurt, weiter im Formtief und auf Platz 8. Die Mannheimer springen an Straubing vorbei auf Rang 3.Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=T0wrQzlYRlk4RWpYU1FkK0dKWFRqUENTZUNoaVUyYnNrOXVWRTdNUnl2bz0=Schöne Szenen: Maximilian Franzreb lässt sich nach seinem 2. Shutout der Saison von den Fans feiern und nimmt das ganze Team gleich mit rein. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=cnNkb01KT29mbnFzZGJnTFlMbjROdVVPVDF0NDNCL1lFY00zd0t2aVhSaz0=Maximilian Franzreb, Mannheimer Torhüter: "Wir haben die ganze Woche über konstantes Hockey gespielt, vielleicht ein bisschen unglücklich in Köln verloren. Aber heute haben wir gezeigt, dass wir da oben bleiben wollen. So muss man, egal gegen welchen Gegner in der Liga, spielen."...über die Sprechchöre der Fans: "Klar, wenn du gleich im ersten Jahr so gut ankommst. Die Jungs haben super gespielt, haben viele Schüsse geblockt. Bremerhaven schießt immer oft aufs Tor. Die Jungs vor mir haben immer alles gegeben. Das war einfach ein unglaubliches Teamspiel. So müssen wir jeden Abend spielen."...wie besonders das Spiel gegen Ex-Klub Bremerhaven war: "Sehr besonders. Gegen Bremerhaven ist es immer besonders. Manchmal tut es weh, wenn ich zugucke und die Jungs verlieren. Die hat man immer noch ins Herz geschlossen. Man kennt jeden. Jetzt steht man auf der anderen Seite und jetzt geht es immer nur um Punkte."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bnZzeXAyTzdscEcwMWk3WUJOK0xYak5hVks3VkxVMkhHMGF2bCtPTHZqcz0=Phillip Bruggisser, Spieler Bremerhaven: "Im 1. Drittel geben wir Mannheim zwei Tore. Das ist eine sehr gute Mannschaft, die heute sehr gut gespielt haben. Das ist ein verdienter Sieg für sie. Das 1. Drittel ist das Problem. Wenn man das ganze Spiel hinten liegt, ist es schwer. Wir haben nicht das Spiel gefunden, um ihre Defensive zu öffnen. Das ist nicht gut genug. Aber das alles kommt vom 1. Drittel."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=V3lGblA5aUpxMkJEY0J6UUIvWFhKTVZkQ3BtVVBJK0NUUlI1Z2E1S0M1QT0=Dresdner Eislöwen - EHC Red Bull München 2:4Souveräner Sieg für den EHC beim Tabellenletzten. Bereits im 1. Drittel brachte Patrick Hager die Münchener per Doppelpack auf Kurs. Zur 1. Drittelpause führte der EHC 3:0 und ist - nach der überraschenden 1:3-Niederlage in Iserlohn - wieder auf Kurs. Dresden, bei denen der bisherige Co- jetztige Interimstrainer Petteri Kilpivaara als Nachfolger des entlassenen Niklas Sundblad sein Heimdebüt gab, kassiert die 7. Niederlage aus den letzten 8 Spielen.Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=d0ZLMkV6Nk1VQXhXdnltMVFSeHUzMlArMnlKOUZ3K0JNZnM3Rko2cWlZdz0=Lance Bouma, Spieler Dresden, vor dem Spiel über den Trainerwechsel: "Jeder hat jetzt gemerkt, dass es an uns lag, dass er (Niklas Sundblad, d. Red.) gefeuert wurde. Wir waren nicht so wettbewerbsfähig, wie wir hätten sein müssen. Wir haben so am Freitag (2:3 in Ingolstadt) gespielt. Das muss unser Anspruch sein, jeden Abend so zu spielen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Y2NLWURtZVNMcGVIcWVOSEdDdHdobVlSNkZKWjM0Y0RZckR0djhucmpZOD0=Petteri Kilpivaara, Dresdner Interimstrainer: "Wir schauen heute auf das Ergebnis. 2:4, natürlich sind wir nicht zufrieden. Aber wir haben bis zum Ende gekämpft. Wir haben auch viel nach vorne gebracht, aber leider wenig Tore geschossen. Wir haben nur ein wenig unsere Geduld im 1. Drittel verloren und das hat uns dann in den Arsch gebissen. Bei 0:3 hinten ist es immer schwer. Aber die Jungs haben nicht aufgegeben, wie in Ingolstadt. Im Großen und Ganzen war es ein relativ okayes Wochenende."...zu seiner Zukunft und der Nachfolgersuche für Niklas Sundblad: "Ich bin für alles bereit. Aber der Verein wird schon mitteilen, wie es weitergeht. Sie suchen nach einem neuen Cheftrainer, das weiß ich. Wann er kommt, weiß ich nicht. Da müssen wir schauen. Ich mache bis dahin meinen Job so gut wie ich kann und versuche, die Mannschaft nach vorne zu bringen, dass wir den Klassenerhalt schaffen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cWsyS3QyODh0YmIxN1NQWUJkdytHOHJMU0x5QTMrcFU3bmhkM2NWb0F5cz0=Konny Abeltshauser, Münchner Torschütze zum 0:4: "Wir haben auf jeden Fall schon bessere Spiele in dieser Saison gehabt. Aber es hilft einfach, wenn man frühe Tore macht. Dann geht alles ein bisschen leichter von der Hand. Dresden hat gekämpft, sie haben viel versucht. Sie haben uns das Leben schwer gemacht. Wir haben zum Glück immer zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht und sind auch mit einem guten Polster ins letzte Drittel gegangen."...wie weit die Mannschaft, nach gut der Hälfte der Hinrunde unter Neu-Trainer Oliver David schon ist: "Das tut auf jeden Fall gut, eine relativ gute Serie zu haben. Klar haben wir jetzt in Iserlohn verloren. Aber im Großen und Ganzen haben wir von den letzten 12-13 Spielen 10-11 gewonnen. Das ist auf jeden Fall ein guter Trend. Am Anfang der Saison haben wir viele Punkte liegenlassen, was ein bisschen ein Eigenverschulden war, blöde Strafzeiten. Da waren wir noch nicht ganz 100 Prozent da, in dem System, wo wir wollten. Aber jetzt läuft's. Jeder hat ein bisschen Selbstvertrauen. Das hilft natürlich auch. Jetzt versuchen wir, den Zug so lange wie möglich am Rollen zu halten. Wir klettern kontinuierlich die Tabelle hoch. Das gibt Selbstvertrauen und so macht's Spaß."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SFdrV242Q3pRaU5qVjM1REZxcEhDWE9ITEJuK2g4M3Yra3hWM2hGSG9ZST0=Iserlohn Roosters - Augsburger Panther 1:4Mit zwei Toren in den letzten zwei Minuten von Riley Damiani und Thomas Schemitsch gewinnen die Panther letztendlich deutlich in Iserlohn und feiern den ersten Sieg nach zuletzt vier Niederlagen in Folge. Die kurze Positivserie der Roosters, mit Siegen in Dresden (6:1) sowie gegen den EHC Red Bull München (3:1) ist schon wieder vorbei.Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=ZEJ0NG5Oekx1MExXT2YwaTVXcWwydjY4YzVlYUlqS1N6cXJ6NTNkaGFLQT0=Eric Cornel, Spieler Iserlohn: "Wir hatten unsere Chancen. Wir spielen in einem richtig guten 1. Drittel genauso gespielt, wie wir wollen. Im 2. Drittel sind wir irgendwie vom Plan abgekommen. Im 3. Drittel jagen wir dann dem Ergebnis hinterher. Und genau dann geben wir auch Chancen her. Es ist nicht das Ergebnis, das wir heute wollen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TXRWMVdtd2hQMXp1cXphU01WYWYyRkpYRmJRai8vbXdSQVo4M0dON0ttdz0=Alex Blank, Ex-Iserlohner und Augsburger Torschütze zum 1:3: "Man hat noch ein bisschen die alten Fehler gesehen, von den letzten Spielen. Aber ich denke, es war ein gutes Spiel, um daran anzuknüpfen, als wir einen großen Lauf hatten und viele Spiele gewonnen haben. So wollen wir wieder spielen und ich glaube, heute war ein guter Anfang."...über sein Tor, das erste für ihn nach 9 Spielen: "Natürlich lebt man als Stürmer davon. Aber ich glaube, ich bin sowieso nicht der größte Goalscorer, sondern eher, dass ich die Vorlagen verteile. Aber auf jeden Fall fühlt sich das gut an, mal wieder ein Tor geschossen zu haben."...wie wichtig es ist, nur ein Gegentor kassiert zu haben und an alter Wirkungsstätte zu gewinnen: "Das ist auf jeden Fall wichtig. Nach der Pause waren wir nicht in unserer alten Form und haben so viele Tore kassiert. Es war für uns wichtig und auch für den Guard, dass er wenig Schüsse bekommen hat und wir ihm sehr gut geholfen haben."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MFZtdU53TzFCWTB6ZDdwN1ZPNnNTWm92Z2lCUUl4TGFjY2djSE40ZTN4cz0=Schwenninger Wild Wings - Grizzlys Wolfsburg 3:2Dramatischer Sieg für die Schwenninger! Zwei Minuten vor Schluss besiegelte Danny O'Regan den Erfolg. Damit sind die Wild Wings, nach dem 2:4 gegen Mannheim, wieder auf Kurs und übernehmen Platz 7. Für die Grizzlys bleibt es bei zwei Siegen aus den letzten 8 Spielen und Rang 11.Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=dXYwVjFQaCt4SExUcENoM3k4dHdPa0ZXR0dtL01jSHZRTEdKcDU4SHpNcz0=O'Regan macht's! Die Wild Wings gewinnen gegen die Grizzlys. Der Siegtreffer im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=b3M5a3JrZ1gwd0dmNHVPUGw4b0UzK2w1RW9FRGE3Z01kMXRLQmlrblRSdz0=Eisbären Berlin - Kölner Haie 3:4 (SO)Der Meister wackelt weiter. Gegen die Kölner gab es die bereits 10. Niederlage in dieser Saison, diesmal im Shooutout. Matej Leden und Yannick Veilleux brachten die Berliner zweimal in Führung. Aufseiten der Kölner glänzte vor allem Nate Schnarr mit dem Assist zum Ausgleich und dem entscheidenden Penalty. Die Haie festigen Rang 4, während Berlin mit dem Punkt Platz 6 übernimmt.Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=eGpkY2dGWVppR2NnTk0wbHpmTEtDMXliVXZxbEpoNFVDMzFGUnF5NlR0Zz0=Wie schon gegen Mannheim: Nate Schnarr verlädt Kölns Keeper Jake Hildebrand und gewinnt den Shootout für die Haie. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=VVdEaEplaHAvTHFkaFJNUUMvWmdrMmpiWU5hUXRSd0wycUE5dnFjMmMycz0=Leo Pföderl, Spieler Berlin, was so ein Sieg gegen Köln ausgelöst hätte: "Das hätte auf alle Fälle gutgetan. Allgemein war es eigentlich eine gute Woche. In Straubing ist es nicht leicht. Da haben wir gewonnen (4:2). In Ingolstadt war es nichts Gescheites (2:5). Aber dann haben wir in Wolfsburg (6:1) gezeigt, dass wir eine gute Truppe haben. Heute war auch alles drin. Köln hat auch eine gute Mannschaft. Enge Kiste. Deswegen ist es schade, dass es nicht für mehr Punkte gereicht hat. Aber ich glaube, dass wir darauf schon aufbauen können."...ob mehr Konstanz fehlt: "Bestimmt, ja. Aber wir haben schon auch viele Verletzte. Das ist auch ganz normal. Aber so weit ist es nicht verkehrt." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=amlyNGxPNGZuTm1xcTVRNld6RlJjU2ZKUzBPSjA4ZmhCQjhLT1M2UkNMMD0=Nate Schnarr, Spieler Köln, über die Wichtigkeit des Sieges: "Ich denke, der ist sehr wichtig. Wir haben viel Momentum in der Kabine. Wir haben in der Kabine das ganze Jahr den Glauben. Wir wissen, was wir aneinander in der Kabine haben. Uns sind die Störgeräusche von außen egal. Uns ist egal, was in der Vergangenheit passiert ist. Wir sind da, um dieses Jahr zusammenzuhalten und zu gewinnen."...über seinen Move im Shootout: "Der wird wahrscheinlich gescoutet. Also habe ich im Training viel Arbeit vor mir. Wir fangen da wieder an. Ich vertraue einfach meinem Move. Der Goalie muss die Bewegung machen. Das macht es schwer für ihn. Ich habe auch schon vorher gesehen, dass Spieler mit diesem Move erfolgreich waren. Ich werde ihn definitiv beibehalten und ein paar Anpassungen vornehmen. Aber ich werde da weiter Spaß haben." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bGdaN05pK3NOK2xnNGtaYmg5dml5UkNDT1AreUlYMjFRZXNDamRiRjIwOD0=Löwen Frankfurt - Straubing Tigers 1:3Tiefes Aufatmen in Straubing! Die vier Spiele andauernde Niederlagenserie ist vorbei - mit einem souveränen Sieg in Frankfurt. Justin Scott glänzte per Doppelpack, Stefan Loibl traf zum 0:2. Das Tor von Chris Wilkie brachte letztlich nichts mehr. Die Tabellenführung haben die Tigers mittlerweile eingebüßt, springen aber bis auf 3 Punkte an Ingolstadt heran. Für die Löwen ist es die 3. Niederlage aus den letzten 4 Spielen und die zweite am Stück.Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=UVMxL1I3M0F4ckJMSmN0cUpqZGpORGc4TzlvODJ6RnVmYmk5a2JwbStRND0=Ryan McKiernan, Spieler Frankfurt: "Wir haben viele gute Sachen im 1. Drittel gemacht. Aber seit ein paar Spielen habe ich das Gefühl, dass wir den anderen Mannschaften alle Chancen geben, die sie brauchen. Wir haben auch im 2. Drittel gut gekämpft. Es war ein bisschen zu spät am Ende. Aber wir vertrauen unserem Spielsystem. Wir müssen einfach auf den Sachen, die wir gut machen, aufbauen."...was die "guten Sachen" sind: "Die guten Sachen sind, gut zu verteidigen, 5 Spieler zusammen in der defensive Zone und einfach spielen, den Forwards früher die Scheibe geben und zu mehr Torschüssen kommen. Das sind die guten Sachen, die wir weitermachen müssen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VytSU0IyT0pFNTRKeGpCWHlnQnRVYVh5Y3RpQlphZDh6aWhITGxKZDZzcz0=Henrik Haukeland, Straubinger Torhüter, zu seinem 200. DEL-Spiel, er war überrascht davon: "Nein, das wusste ich nicht. Das 1. Drittel war sehr gut von uns. Da hatten wir sehr viel Puck Possession. Das war sehr gut im 1. Drittel. In den anderen Dritteln waren es vielleicht ein bisschen zu viele Puckverluste an der blauen Linie. Wir hatten auch zu viele Penalties. Da brauchen wir ein bisschen mehr Disziplin. Aber ein sehr, sehr guter Sieg von uns. Das war jetzt ein gutes Gefühl." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cTYremlkZVloZml2czZVdEhudnp2N0k1RXFRdlIxMHh1OXZrd3BHWlk2QT0=Nürnberg Ice Tigers - ERC Ingolstadt 3:5Die Ingolstädter Siegesserie geht auch in Nürnberg weiter. Mit dem 5:3 holt der ERC den 11. DEL-Sieg in Folge und festigt die Tabellenführung. Dreimal gingen die Ingolstädter in Führung und kämpften die Ice Tigers schließlich durch Treffer von Peter Abbandonato und Kenny Agostino final nieder. Damit muss Ingolstadt, direkt nach dem 5:1 in Augsburg, wieder einen Dämpfer einstecken.Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=TXBJNkk1MTk3eEJpNVUvUWF6ZEZQd2xueTBxR2FrZWU3clZ4N2NWZ0g1Zz0=Julius Karrer, Spieler Nürnberg: "Vielleicht hat am Ende das Quäntchen Glück gefehlt. Aber wir haben über weite Strecken gut mitgehalten. Das ist einfach eine Qualität, die wir haben, dass wir nicht aufgegeben haben, bis zum Schluss gekämpft haben, gedrückt haben. Das sollte nicht sein. Aber nächste Woche geht's weiter." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bDdZQXF5bE8xeFA0UHJyTW9ERVIvams0eWkxTVFOa0pQMy95NzV6N0l1WT0=Daniel Schmölz, Spieler Ingolstadt, zu seinem 600. DEL-Spiel: "600 Spiele, hier in Nürnberg. Das ist natürlich ein besonderer Tag für mich."...zum Spiel: "Das ist immer ein hartes Spiel hier in Nürnberg. Das ist ein Derby. Das ist immer laut. Das war ein hartes Spiel, hart umkämpft. Am Ende mit dem glücklicheren Ende für uns. Ich glaube, dass beide Mannschaften ein gutes Spiel gemacht haben."...ob bei Ingolstadt jetzt die Offensive Titel gewinnt, nachdem der ERC in 3 der letzten 4 Spiele 5 Tore erzielt hat: "Das würde ich nicht sagen. Wir wollen immer noch gut defensiv spielen. Natürlich klappt es offensiv zurzeit mit vielen Toren. Aber wir müssen auch defensiv stark spielen. Ich glaube, dass wir auch heute gegen einen starken Gegner gut verteidigt haben. Unser Torwart war stark. Jeder hat gut gespielt. Das war einfach ein gutes Spiel." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=c0ZJUGJ5S3ptNzBpZnplQXJ4V1NDS2VCbFRxOU5qODV4TGo3VGQzeGYvQT0=Eishockey live bei MagentaSportChampions Hockey League - Viertelfinale 1:Dienstag, 02.12.2025ab 19.15 Uhr: ERC Ingolstadt - Frölunda GöteborgPENNY DEL, 25. SpieltagDonnerstag, 04.12.2025ab 19.00 Uhr: Augsburger Panther - Dresdner EislöwenFreitag, 05.12.2025ab 19.00 Uhr in der Konferenz und ab 19.25 Uhr im Einzelspiel: EHC Red Bull München - ERC Ingolstadt, Eisbären Berlin - Iserlohn Roosters, Grizzlys Wolfsburg - Löwen Frankfurt, Kölner Haie - Nürnberg Ice Tigers, Schwenninger Wild Wings - Pinguins Bremerhaven, Straubing Tigers - Adler MannheimPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6169196