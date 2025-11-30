Ab 1. Dezember 2025 sollen Interessierte in Deutschland Teslas Autopilot-System FSD live erleben können. Die Demo-Fahrten könnten allerdings etwas ruckelig werden. Denn wie Fahrberichte aus den USA zeigen, kommt das Feature mit Laub nicht gut klar. Im Herbst sind herumwirbelnde Blätter in unseren Breiten allgegenwärtig. Für Teslas Autopilot-System FSD (Full Self-Driving/Supervised) stellt Laub aber offenbar ein Problem dar, wie zahlreiche Berichte ...

